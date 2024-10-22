В США уверены, что санкции против российского СПГ работают, но вводят их только против одного завода по сжижению

По заверению чиновников США продолжат «закручивать гайки» в отношении экспорта российского СПГ, хотя применение ограничений выглядит странным, так как пока – на данный момент – они касаются лишь арктических частных проектов, но не государственной сферы.
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