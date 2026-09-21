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Эта «пуговица» старше Римской империи: почему именно она оказалась самой загадочной частью клада

Эта «пуговица» старше Римской империи: почему именно она оказалась самой загадочной частью клада

Археологам попался предмет, который они не могут объяснить уже несколько лет. Диаметр изделия из медного сплава 2,4 см, а возраст – 3000 лет.

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