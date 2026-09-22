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Медицина 2.0

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Невролог Толмачев рассказал, как можно снизить риск развития деменции

Невролог Толмачев рассказал, как можно снизить риск развития деменции

Недавно ВОЗ представила обновленное «Руководство по уменьшению риска когнитивного снижения и деменции».

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