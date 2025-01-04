Якорь и оптоволокно: захват танкера Eagle S

Юрий Ильинов

Снятие санкций и сдача Украины. Пойдет ли Россия на сделку с США и разрыв союза с Китаем? Политолог Ищенко объяснил, почему разрыв России с Китаем невозможен Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал возможность разрыва отношений России и Китая под давлением США. — В Сети появилась информация о том, что в администрации Трампа вынашивают идею снятия с России санкций и передачи Украины под российский контроль взамен на разрыв Москвой союзнических отношений с Китаем. Как Вы думаете, если все ранее обозначенные условия России будут выполнены Штатами, возможно ли, чтобы Кремль пошел на разрыв с Китаем? — Нет, невозможно. Союз с Китаем на сегодня — основа российской (и китайской тоже) экономической и военной безопасности. У нас общие долговременные интересы, связанные с проектом «Большой Евразии». На сегодня только этот союз может гарантировать выполнение США своих обещаний по любому гипотетическому договору. Если союз Россия-Китай будет разорван, то в Вашингтоне тут же скажут, что «ситуация изменилась», поэтому обязательства по прежним договорам обнуляются и вновь Штаты попытаются передушить Китай и Россию поодиночке.