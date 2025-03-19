Китай призвал к прекращению огня в секторе Газа

Китай пристально следит за текущей ситуацией в палестино-израильском конфликте и надеется, что стороны будут содействовать последовательному и эффективному выполнению соглашения о прекращении огня, сообщает romanian.
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