Помните, как начиная с правления Горби нам постоянно рассказывали, что настоящий социализм, который с настоящим человеческим лицом построен на Западе? Когда Союз был развален усилиями перестроечников, тех самых, что за "человеческие лица" были, стало понятно, что европейское "всё для людей", это больше блестящая обёртка, нежели суть.
Закат эпохи социального благополучия
Комментарии
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Samarium
Насколько же богата своими ресурсами наша Родина, что ее десятилетиями грабили...грабили... а она все еще жива и даже поднимается с колен....Как же достойно могли бы жить ВСЕ россияне если бы не было всего этого грабежа наших природных ресурсов.....
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8 час.
Андрей nirvana
ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СУЩЕСТВОВАЛА ЗА СЧЕТ ДРУГИХ МАРОДЕРСКИМ СПОСОБОМ И ТЕ КТО СТРЕМИЛСЯ К ИХ БЛАГОПОЛУЧИЮ ПОЛУЧАТ УРОК ,НО НЕ ПОЙМУТ МЕНТАЛЬНОСТЬ ЭТОЙ РАСПЛАТЫ , ЧТО ХОРОШО , ЧТО ПЛОХО !!!
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Кто вам мешал сосуществовать за счёт запада а не лизать ему задницу? Еврейский подходец?
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3 час.
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