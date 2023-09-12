Закат эпохи социального благополучия

Samarium

Насколько же богата своими ресурсами наша Родина, что ее десятилетиями грабили...грабили... а она все еще жива и даже поднимается с колен....Как же достойно могли бы жить ВСЕ россияне если бы не было всего этого грабежа наших природных ресурсов.....