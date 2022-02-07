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Намерение властей ограничить наценку на продукты пятью процентами сочли непродуктивным

Намерение властей ограничить наценку на продукты пятью процентами сочли непродуктивным

    Государство готовит очередной удар по рыночным механизмам ценообразования. Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены убедить торговые сети снизить предельный уровень наценок на социально значимые продукты до 5%.

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