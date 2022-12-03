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В Вашингтоне не видят готовности к переговорам по Украине ни в Москве, ни в Киеве

В Вашингтоне не видят готовности к переговорам по Украине ни в Москве, ни в Киеве

Заявления, сделанные президентом США Джо Байденом на встрече с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном, потребовали дополнительного пояснения не только со стороны пресс-службы Белого дома, но даже помощника по нацбезопасности Джона Кирби.

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