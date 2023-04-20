Политика Сегодня

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Лавров встретился с Диас-Канелем и Кастро в Гаване

Лавров встретился с Диас-Канелем и Кастро в Гаване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.

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