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Царьград

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Юрий Дудь признан виновным: суд отказал во взыскании 10 млн рублей.

Юрий Дудь признан виновным: суд отказал во взыскании 10 млн рублей.

Юрий Дудь признан виновным в нарушении закона об иностранных агентах. Суд оставил жалобу без удовлетворения и отказал в иске на 10 млн рублей о защите чести, поданном Екатериной Мизулиной против Дудя и Артемия Лебедева.

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