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Интеллектуальная викторина ко Дню Православной книги.

Интеллектуальная викторина ко Дню Православной книги.

14 марта Белорусская Православная церковь традиционно празднует День православной книги. Учреждение праздника приурочено к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем ´Апостол´,вышедшей в свет 14 марта 1564 года.

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