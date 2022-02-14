Араухо показал 2 пальца удаленному хавбеку «Эспаньола» Меламеду, намекая на возвращение в Сегунду

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо, замененного после первого тайма матча Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:2), в концовке игры произошел конфликт с Нико Меламедом.

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