«Роснефть» и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве

«НК «Роснефть» и Национальный исследовательский университет ИТМО в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о совместном развитии наукоемких цифровых проектов.
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