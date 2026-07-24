Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Полицейские Луганской Народной Республики разыскивают подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

Управление уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике устанавливает обстоятельства двух мошенничеств, совершённых в отношении пожилого мужчины из Свердловска, лишившегося более 3 млн рублей, и жительницы Алчевска, потерявшей 10 млн рублей, а также причастных к преступлениям лиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии