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Шоу-бизнес: Отчисление из Школы-студии МХАТ, уехавшая из РФ мама и роман с Дейнекиным: Почему Полина Ауг до сих пор живет с бабушкой

Шоу-бизнес: Отчисление из Школы-студии МХАТ, уехавшая из РФ мама и роман с Дейнекиным: Почему Полина Ауг до сих пор живет с бабушкой

Полина Ауг всегда отличалась от сверстников необычной внешностью, из-за чего после начала актерской карьеры часто получала предложения сыграть инопланетянок или вампиров.

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