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«Каменный ребенок» пролежал в животе женщины 25 лет, пока не вызвал проблемы с кишечником

«Каменный ребенок» пролежал в животе женщины 25 лет, пока не вызвал проблемы с кишечником

Когда-то женщина перенесла внематочную беременность. Однако погибший плод остался в ее теле и со временем превратился в камень.

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