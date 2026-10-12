«Каменный ребенок» пролежал в животе женщины 25 лет, пока не вызвал проблемы с кишечником

Когда-то женщина перенесла внематочную беременность. Однако погибший плод остался в ее теле и со временем превратился в камень.
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