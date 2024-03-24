Нилов напомнил, кому государство помогает в решении жилищного вопроса

Пока не все жители нашей страны могут самостоятельно купить жилье. Но по закону некоторым категориям граждан государство помогает решить эту проблему, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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