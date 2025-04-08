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Крымская газета

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В Крыму осудили водителя грузовика, ставшего виновником гибели трёх человек

В Крыму осудили водителя грузовика, ставшего виновником гибели трёх человек

Суд приговорил водителя грузовика, ставшего виновником смертельного ДТП на дороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», к трем годам лишения свободы, а также к запрету на управление автотранспортом в течении трех лет.

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