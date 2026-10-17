На бывшего капитана «Рубина» Сесара Наваса завели дело в России — он задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 4 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым