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Парламентская газета

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Аксаков: США разрушают свое мировое господство санкциями против России

Аксаков: США разрушают свое мировое господство санкциями против России

Введение антироссийских санкций США разрушают свое мировое господство, в 2024 году на Западе может разразиться кризис, заявил 6 октября председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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