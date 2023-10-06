Аксаков: США разрушают свое мировое господство санкциями против России

Введение антироссийских санкций США разрушают свое мировое господство, в 2024 году на Западе может разразиться кризис, заявил 6 октября председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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