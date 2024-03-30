Губернатор Александр Беглов встретился с детьми из Белгородской области

В Санкт-Петербург накануне прибыли 735 школьников от 8 до 18 лет в сопровождении 61 педагога и медицинского работника Александр Беглов в субботу утром посетил Санкт-Петербургский технический колледж, где поселились подростки из Белгородской области.
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