Кто такая «русская Кардашьян» Валерия Bearwolf, чья песня стала самым раздражающим хитом в Сети

Фитоняшка Валерия называет себя «русской Кардашьян». фото: Соцсети 27-летняя Валерия Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская), которая называет себя «русской Кардашьян», этим летом выпустила вирусный трек «Godzilla», который быстро обрел статус надоедливого бессмысленного хита.
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