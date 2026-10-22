“Virginia state Sen. Louise Lucas (D) has been charged in a federal indictment with leading an alleged marijuana racketeering conspiracy that included members of her family,” CNBC reports.
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