Акции Adobe упали на фоне разочаровывающих прогнозов по выручке

Компания-разработчик программного обеспечения Adobe Inc. зафиксировала более высокую, нежели ожидали аналитики, прибыль в минувшем квартале, однако прогнозы по выручке разочаровали рынок, что привело к падению ее акций в ходе послеторговой сессии на 9,13%, пишет MarketWatch.