Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Adobe упали на фоне разочаровывающих прогнозов по выручке

Компания-разработчик программного обеспечения Adobe Inc. зафиксировала более высокую, нежели ожидали аналитики, прибыль в минувшем квартале, однако прогнозы по выручке разочаровали рынок, что привело к падению ее акций в ходе послеторговой сессии на 9,13%, пишет MarketWatch.

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