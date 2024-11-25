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Как поднять гемоглобин в крови: 8 советов, которые вам помогут

Как поднять гемоглобин в крови: 8 советов, которые вам помогут

На ногтях бороздки, кожа бледная, сил нет, голова кружится, и так и тянет понюхать бензин… Чтобы избавиться ото всех этих неприятных, а порой и странных симптомов, читайте наш материал: расскажем, как поднять гемоглобин в крови у женщин и мужчин.

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