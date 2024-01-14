Шутки за 2,4 миллиона: В ОАЭ оштрафовали Галкина*, а Сердючке ещё и запретили въезд в страну

Рассказываем, у кого ещё проблемы с местными властями.Власти Дубая оштрафовали Максима Галкина* на 100 тысяч дирхамов (2,4 миллиона рублей), а Верке Сердючке (Андрею Данилко) и вовсе навсегда запретили въезд в ОАЭ.