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Российская армия готовится к стрельбе «Сарматом» по Куре

Российская армия готовится к стрельбе «Сарматом» по Куре

Россия продолжает укреплять свою обороноспособность, включая стратегический потенциал. Стало известно, что в конце текущей недели боевые расчеты РВСН Минобороны РФ совместно с представителями российского ВПК хотят провести очередную тестовую стрельбу изделием РС-28 из состава РК «Сармат».

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