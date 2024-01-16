Tesla разрабатывает робота-гуманоида для ведения домашнего хозяйства

Илон Маск хочет освободить людей от «скучных» задач, разработав робота, который сможет их выполнятьРоботы придут, чтобы… освободить вас от мытья посуды! Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно раскрыл новые подробности об «Оптимусе» — роботе-гуманоиде с искусственным интеллектом, который, по его мнению, возьмёт на себя «скучные» задачи в вашем обычном домашнем хозяйстве.