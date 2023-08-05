Новые времена требуют новых личных границ… Однажды Лариса Гузеева рассказала в эфире, как приехала на гастроли в какой-то город, но ее не встретили.
«Время – деньги», или монетизация чужой наглости
Комментарии
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Игорь Михайлович
капитализм. мы сами туда залезли..
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7 час.
Валерий Ворожищев
А причём здесь Гузеева во всей этой тераде?
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5 час.
Валентина Э
Когда-то, еще в советские времена мне надо было, чтобы мой документ срочно оказался в Москве. Копию документа я отправила Телеграфом (была такая услуга Телеграфа раньше), а с оригиналом документа поехала в аэропорт и попросила совершенно незнакомого парня отвезти его по адресу. Чтобы он не мотался на городском транспорте, дала ему денег на такси. И что вы думаете?! Оба документа: и оригинал, и его телеграфная копия прибыли в тот же день по месту назначения! Вот это я понимаю, было время!
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5 час.
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