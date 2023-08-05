«Время – деньги», или монетизация чужой наглости

Валентина Э

Когда-то, еще в советские времена мне надо было, чтобы мой документ срочно оказался в Москве. Копию документа я отправила Телеграфом (была такая услуга Телеграфа раньше), а с оригиналом документа поехала в аэропорт и попросила совершенно незнакомого парня отвезти его по адресу. Чтобы он не мотался на городском транспорте, дала ему денег на такси. И что вы думаете?! Оба документа: и оригинал, и его телеграфная копия прибыли в тот же день по месту назначения! Вот это я понимаю, было время!