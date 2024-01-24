«Студенческий десант» посетил Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Красноярскому краю

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции при содействии члена Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю, заведующего и профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета Александра Назарова провели для студентов первого курса познавательную экскурсию в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Красноярскому краю.