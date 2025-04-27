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Абхазии готовили страшную участь: Проговорилась Саломе Зурабишвили

Абхазии готовили страшную участь: Проговорилась Саломе Зурабишвили

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, вышли на экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Удивляет, что СУЧКА эта еще дышит!!!
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14 час.
Evgenija Palette
Она насквозь пропитана американской  программой по России... НЕ ВЕРЬ КОВБОЮ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ!
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13 час.
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