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11 вещей, которые путешественники постоянно забывают взять в поездку — и очень зря

11 вещей, которые путешественники постоянно забывают взять в поездку — и очень зря

Путешествие — это возможность исследовать новые места и испытание на готовность к неожиданностям. Кроме стандартного набора вещей существует ряд предметов, которые могут существенно повысить комфорт в путешествии, но они часто остаются несправедливо забытыми.

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