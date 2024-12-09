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Лосиное счастье Старицкого РООиР

Лосиное счастье Старицкого РООиР

Город Старица… На берегу великой русской реки Волги раскинулся прекрасный старинный город, земля настоящих охотников и рыболовов…Сегодня пойдёт речь о великолепном, одном из лучших районных обществ Тверской области – Старицком районном обществе охотников и рыболовов.

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