Лосиное счастье Старицкого РООиР

Город Старица… На берегу великой русской реки Волги раскинулся прекрасный старинный город, земля настоящих охотников и рыболовов…Сегодня пойдёт речь о великолепном, одном из лучших районных обществ Тверской области – Старицком районном обществе охотников и рыболовов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии