Кроссовер Xiaomi официально рассекречен

Нашумевший автомобиль-смартфон, автомобиль-гаджет – электрический седан Xiaomi SU7, о котором «За рулем» публиковал подробный видеообзор, официально обзавелся «братом» по нарождающейся модельной линейке: IT-гигант представил вторую модель – и это, как и ожидалось, кроссовер.