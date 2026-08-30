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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Баку из-за сильного ветра

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Баку из-за сильного ветра

«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности объявлены в Баку и на Апшеронском полуострове из-за сильного ветра, который ожидается в ближайшие сутки.

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