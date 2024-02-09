Водитель ВАЗ пострадал в ДТП с минивэном в Сасовском районе

Авария случилась ночью в четверг, 8 февраля, на 419 км автомобильной дороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем минивэна столкнулся с ВАЗ под управлением 27-летнего водителя.
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