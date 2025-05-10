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Чубайс должен рассчитаться сполна

Чубайс должен рассчитаться сполна

Бывший генпрокурор России Скуратов о деле Чубайса.- Значит ли это, что Чубайс испугался из-за ареста на его богатства в России… И пытается каким-то образом - тайно, ящиками, мешками, все свои сбережения увезти туда, где он живет? То ли в Израиль, то ли.

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Комментарии
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В С
Подкупить какого жида, что бы сделал дырку у него в башке. Или араба.
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1 д.
спивак виктор
-
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21 час.
св
спивак виктор
да ладно,сердюкова с васильевой сильно обобрали?и этого пожурят и все!как там&quot;у нас денег много&quot;!
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21 час.
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