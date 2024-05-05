Китайские подлодки оснастят «космическими двигателями». В Поднебесной реализовали то, что не смогли довести до конца во многих странах

Китайские исследователи из Харбинского инженерного университета заявили, что они совершили прорыв в технологии создания лазерных двигателей, которые могут быть использованы на подводных лодках и космических ракетах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии