Госдолг Украины за июль вырос на $103,2 на каждого жителя

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова В июле совокупный государственный долг Украины увеличился на 2,58 миллиарда долларов.
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