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Ростех создаст «всеядный» мобильный генератор для спасателей МЧС

Ростех создаст «всеядный» мобильный генератор для спасателей МЧС

Инженеры специального конструкторского бюро «Турбина» холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха приступили к адаптации газотурбинной энергоустановки АПН-30 под нужды экстренных служб.

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