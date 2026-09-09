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Zero Hedge

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US Sanctions Dozens Of Iranian Airlines As Tehran-Favored Mahan Air Defiant, Expands Flights

US Sanctions Dozens Of Iranian Airlines As Tehran-Favored Mahan Air Defiant, Expands Flights

US Sanctions Dozens Of Iranian Airlines As Tehran-Favored Mahan Air Defiant, Expands Flights As part of the latest in the Trump-Bessent "asphyxiation of this regime" approach to Iran after six months of military action failed to accomplish most White House aims, the Trump administration on Tuesday announced it is sanctioning all Iranian airlines in a massive aviation crackdown.

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