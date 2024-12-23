Как у Ленинграда появился свой голос

Ровно век назад, 24 декабря 1924 года из громкоговорителей прозвучала фраза: «Говорит Ленинград!». Из маленькой студии на улице Профессора Попова, а тогда Песочной улице, началось вещание Ленинградского радио, позже переехавшего в особняк на Итальянской.
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