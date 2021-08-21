Солнцепёк: что это было?

СССР-РоссияКиноСолнцепёк: что это было?Уже давно меня не ставило в тупик что-либо. И уже давно ничего не вызывало у меня радикально противоречивых чувств.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Афонинтвою мать - похвалил обосрав или обосрал похвалив? возьми да пересними, а тебя вот так же обгадятДмитрийВ СССР всегда присутствовали консультанты, специалисты в той области, о чём снимали фильм. Ну а теперь- сами знаете!евгений кузинФильм замечательный! Сильный!! А афтор просто его не понял.. Для него объясняю-та сцена с пистолетом-командир ополчения специально его, якобы, мучил, чтобы понять кто перед ним сидит, гражданский или человек отслуживший. И если автор до этого не допер, то это его трудности, а не сценаристов.Сергей СычевПроблема не в качестве данного или подобных ему фильмов, а в наличии таких же фильмов снятых хохлами... С абсолютно противоположным смыслом конечно же! Нужно решать проблему примирения с украинцами или нет? Мне лично по фиг, ни кого у меня на Украине нет... В Одессе только с детства хочу побывать...Villi sherbakНу если нет у тебя там никого то сиди и гамно через тряпочку соси. Так в моем детстве выражалась моя родная бабулька, чья родина Донбасс и где ее могилка, рядом с могилкой ее дочери и моей мамы.Сергей СычевНапиши своё имя по-русски, а то Донбасс - это русская территория, а ты именем врага называешь себя!Villi sherbakВалерий полегчала. Правда имя не русское а греческое. Такие вот дела. А если у тебя там нет никого то сиди и помалкивай человек с греческим а не русским именем. Интересно и где я именем врага называю себя. Ну если у тебя помутнение рассудка, тогда это твои проблемы и разбирайся с ними сам.Сергей СычевПроблема не в качестве данного или подобных ему фильмов, а в наличии таких же фильмов снятых хохлами... С абсолютно противоположным смыслом конечно же! Нужно решать проблему примирения с украинцами или нет? Мне лично по фиг, ни кого у меня на Украине нет... В Одессе только с детства хочу побывать...ИИринаАвтор начал вроде бы за здравие, а закончил по сути как те, кого в народе зовут либерастами. Я не "высоколобый эстет", а простой человек. И понимаю тех, кого показали. Как бы это не было снято. Давно такое надо было показать, и гораздо больше надо снимать про этот ужас. Видела хронику, снятую обычным образом, может и непрофессионально, как на Донбассе хоронят вместе со взрослыми детские гробы. До сих пор в глазах стоит.....Павел АлександровичБыло "Чистилище". Будет "Солнцепек" и "Донбасс".КотищевЕсли показать все как на самом деле было, то ни у кого уже не повернется назвать хохлов "братским" народом. Спасибо хоть что-то сняли по этим событиям. Лично мне фильм понравился.Villi sherbakОбращаюсь к автору чтобы он оценил старый советский фильм, снятый в первые годы Великой Отечественной войны "Два бойца". В этом фильме мы дети, рожденные сразу после окончания войны тоже замечали всякие несуразицы. Например немцы были какие то не такие как в жизни, а именно похожие на придурков да и много других ляпов было. Но несмотря на это мы с упоением не один раз бегали смотреть эту картину. Навсегда запомнил просмотр картины "Звезда" в школьном зале. И думаю автор тоже бы нашел не мало ляпов в фильме, может быть ему не понравились бы диалоги героев фильма. Но нам пацанам да и взрослым, прошедшим войну на это было начхать с высокой колокольни Паша Курихин.Комментировать
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