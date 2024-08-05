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7дней.ru

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Худенькая Бабкина поразила своим видом фанатов — исчезает на глазах

Худенькая Бабкина поразила своим видом фанатов — исчезает на глазах

Народная артистка с каждым днем выглядит всё стройнее. Надежда Бабкина Социальные сети74-летняя Надежда Бабкина не собирается сдавать позиции — она по-прежнему в форме и может дать фору молодым артисткам.

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