В "Динамо" не согласились с результатом опроса ВЦИОМ о популярном спорте России

Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин назвал футбол спортом номер один в России и мире, а также признался, что не верит опросу ВЦИОМ, согласно которому наибольшую популярность в стране имеет хоккей.
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