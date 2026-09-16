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Царьград

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Хуситы сбили саудовский беспилотник Wing Loong II над Йеменом

Хуситы сбили саудовский беспилотник Wing Loong II над Йеменом

Хуситы заявили об уничтожении саудовского беспилотника Wing Loong II над провинцией Мариб в Йемене. По словам военного представителя Яхьи Сариа, аппарат выполнял враждебные действия.

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