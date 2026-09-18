Петровский парк
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Петровский парк

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На Театральной аллее обновили асфальт

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили дорожный ремонт в районе Аэропорт на Театральной аллее, которая в прошлом вела к летнему театру в Петровском парке.

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