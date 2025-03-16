Avia.pro - СМИ Сенсационная новость ворвалась в повседневную жизнь россиян: домохозяйкам, этим неутомимым труженицам домашнего фронта, возможно, скоро начнут платить зарплату! Законопроект, который обещает перевернуть привычный уклад, уже лежит на столе в Государственной думе.
Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?
Комментарии
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Владимир Сергеев
Смешно - не успели ввести, а уже испугались, что будут подрабатывать на стороне, типа, разбогатеют. Второе, чем жители глубинки отличаются от москвичей, меньше кушают? Третье, если не придумали, как оценивать в разных регионах - тогда распишите всей Думой процесс: утром уборка, пылесос, блинчики с чаем. В обед - мойка посуды, натирание паркета, пельмени. Вечером - каша, вино, водка, стирка белья и т д.
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12 час.
ВС
Владимир Сергеев
Но в целом нововведение правильное - давно пора. Сейчас на пенсии, пойду "домохозяйкой" устроюсь.
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12 час.
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