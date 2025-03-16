Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Вот прямо таки странно. Нас воспитывали в СССР. Мы дрались, расшибали носы, ломали руки-ноги, самым страшным и худшим...Ползать, гавкать ...
  • Alex Nемо
    - Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленны...Читая это прощаль...
  • Alex Nемо
    Режим КТО (контр террористической операции) говорит об одном - террористы должны быть уничтожены. В Курской области Н...Читая это прощаль...

Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Avia.pro - СМИ Сенсационная новость ворвалась в повседневную жизнь россиян: домохозяйкам, этим неутомимым труженицам домашнего фронта, возможно, скоро начнут платить зарплату! Законопроект, который обещает перевернуть привычный уклад, уже лежит на столе в Государственной думе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Сергеев
Смешно - не успели ввести, а уже испугались, что будут подрабатывать на стороне, типа, разбогатеют. Второе, чем жители глубинки отличаются от москвичей, меньше кушают? Третье, если не придумали, как оценивать в разных регионах - тогда распишите всей Думой процесс: утром уборка, пылесос, блинчики с чаем. В обед - мойка посуды, натирание паркета, пельмени. Вечером - каша, вино, водка, стирка белья и т д.
Ответить
12 час.
ВС
Владимир Сергеев
Но в целом нововведение правильное - давно пора. Сейчас на пенсии, пойду &quot;домохозяйкой&quot; устроюсь.
Ответить
12 час.
наверх