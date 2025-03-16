Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Владимир Сергеев

Смешно - не успели ввести, а уже испугались, что будут подрабатывать на стороне, типа, разбогатеют. Второе, чем жители глубинки отличаются от москвичей, меньше кушают? Третье, если не придумали, как оценивать в разных регионах - тогда распишите всей Думой процесс: утром уборка, пылесос, блинчики с чаем. В обед - мойка посуды, натирание паркета, пельмени. Вечером - каша, вино, водка, стирка белья и т д.