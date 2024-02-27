Кандидат военных наук Суворов: FPV-дроны могут пробить броню американских танков Abrams

Уничтожить американский танк Abrams или пробить его броню можно, если ударить по крыше FPV-дроном. Об этом рассказал эксперт в области бронетанковой техники и кандидат военных наук Сергей Суворов в беседе со «Звездой».
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