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Роналду после 0:0 в азиатской ЛЧ: «Рад выйти из группы с 1-го места и провести 20 игр без поражений. Отличная работа команды»

Роналду после 0:0 в азиатской ЛЧ: «Рад выйти из группы с 1-го места и провести 20 игр без поражений. Отличная работа команды»

Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским «Персеполисом» (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.

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